’Una sola giornata’ con Cammariere | Canzoni che restano nel tempo

Stasera alle 21.30, l’atmosfera si infiamma con Sergio Cammariere, che apre l’ottava edizione di "Nel cuore, nell’anima" a San Benedetto del Tronto. In un mix di poesia, jazz e ritmi latini, il cantautore calabrese ci condurrà in un viaggio tra i suoi successi e nuovi brani, portando in piazza Piacentini un’interpretazione unica dei grandi classici della canzone italiana. Un appuntamento imperdibile da non perdere per gli amanti della musica autentica e senza tempo.

Sarà Sergio Cammariere, stasera alle 21.30, ad aprire Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole, l’ottava edizione dell’omaggio dei grandi interpreti ai grandi autori della canzone italiana, proposto a San Benedetto del Tronto, in piazza Piacentini, dal Comune e dall’Amat. Il cantautore calabrese proporrà il nuovo tour Una sola giornata, viaggio tra poesia, jazz e ritmi latini, capace di far rivivere i suoi primi successi e gli ultimi brani, titolo del disco prezioso e ispirato che contiene 13 tracce inedite, nate dal felice sodalizio tra il pianoforte di Cammariere e la penna di Roberto Kunstier. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Una sola giornata’ con Cammariere: "Canzoni che restano nel tempo"

