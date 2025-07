CineFortunae omaggio a Lo Cascio Il Festival ricorderà Paul Newman

Se CineFortunae fosse un film, la sua sesta edizione sarebbe un vero e proprio capolavoro. La premiere, una cena-spettacolo al ristorante La Tressa, ha incantato il pubblico tra raffinatezza, emozioni e anticipazioni sugli ospiti. Un successo clamoroso che annuncia un 2025 ricco di serate memorabili, dedicate agli appassionati di cinema e alla magia delle storie senza tempo. E il sipario si alza: il grande spettacolo sta per cominciare...

Se CineFortunae fosse un film, la sua sesta edizione sarebbe un colossal. E la première non poteva che essere in grande stile: una cena-spettacolo al ristorante La Tressa ha inaugurato il cartellone 2025 tra piatti raffinati, clip emozionali e l'attesissimo svelamento degli ospiti. Il risultato? Sold out e applausi a scena aperta per un programma che promette serate da cinefili incalliti, ma anche da semplici amanti della magia del grande schermo sotto le stelle. In rappresentanza del Comune di Fano era presente l'assessore Loredana Maghernino, che ha preso parte all'anteprima conviviale curata dallo chef Antonio Scarantino, lasciando poi il palcoscenico al direttore artistico Luca Caprara per la presentazione ufficiale.

