Lake Como Visite immersive tra le bellezze

Ad attenderti un’esperienza multisensoriale che trasforma la visita in un’avventura coinvolgente, immersiva e ricca di emozioni. Il Lake Como Museum di Lecco non è solo un luogo espositivo, ma un viaggio tra passato, presente e futuro del lago più affascinante d’Italia. Preparati a scoprire le sue bellezze come mai prima d’ora, vivendo una nuova dimensione di scoperta e meraviglia.

Un nuovo museo a Lecco da vivere e sperimentare. È Lake Como Museum di Lecco, un nuovo spazio per raccontare la storia, la cultura e la bellezza di uno dei luoghi più iconici d’Italia, il lago di Como appunto. Il museo, nel cuore di Lecco, unisce tradizione e innovazione. Permette di esplorare il lago e le montagne di Lecco senza muoversi, ma come se ci si stesse spostando in bicicletta, in barca, in aereo, su un sentiero o una ferrata. Ad accogliere e introdurre il visitatore in un percorso sensoriale immersivo in 8 stanze tematiche, non può che esserci Alessandro Manzoni tramite un ologramma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lake Como. Visite immersive tra le bellezze

In questa notizia si parla di: como - lake - visite - immersive

Al via la dodicesima edizione del Festival della Luce Lake Como - Al via la dodicesima edizione del Festival della Luce Lake Como! Dal 14 maggio al 12 giugno 2025, il festival, organizzato dalla Fondazione Alessandro Volta, esplorerà il tema “Luce sull’invisibile”, in collaborazione con la Società.

Salire verso il cielo per abbracciare il Lago di Como con lo sguardo: ecco l’emozione che regalano le antiche vedette di pietra che punteggiano questo angolo di Lombardia! ? Torri, fari e campanili che un tempo guidavano viaggiatori e proteggevano i b Vai su Facebook

Lake Como. Visite immersive tra le bellezze; Rock Experience ancora main sponsor della UTLAC; «Ma il lago è sempre più blu»: vedere il Como è un po' come andare a Disneyland.

Slow Lake. Visite in città e sul Lario - Il Giorno - Fitto calendario di visite guidate e aperture speciali tra Pasqua e il 25 aprile, organizzate da Slow Lake Como, per andare alla scoperta della città di Como e dei suoi luoghi di pregio come il ... Come scrive ilgiorno.it