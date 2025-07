comune il regolamento della discordia si va al tar tra insulti e polemiche

Il regolamento del Consiglio comunale si trasforma nel campo di battaglia tra insulti e polemiche, con l’ombra di un ricorso al Tar che fa tremare le decisioni politiche. La proposta di modifica in extremis dei due articoli chiave ha generato un’ulteriore tensione, portando a una situazione di stallo. La prima udienza è fissata per il 9 luglio, mentre il tribunale dovrà decidere sulla sospensiva: il futuro di questo regolamento è appeso a un filo.

La proposta della maggioranza di modifica in zona Cesarini di due articoli chiave, il "no grazie" e l’astensione dell’opposizione in aula, "provvedimento parziale e tardivo": nessuna “pax“ sul nuovo regolamento del Consiglio comunale, approvato fra le polemiche a dicembre. Si va al Tar. Prima udienza il 9 luglio: il tribunale dovrà esprimersi prioritariamente sulla sospensiva dei due articoli, il 42 e il 48. Ma i ricorsi presentati dalle liste “Si può“, “La Svolta“ e “Cammino Comune“ chiedono l’annullamento dell’intero regolamento per presunti vizi procedurali "che ne inficiano la validità". "Si sarebbe potuto evitare – così la sindaca Elisa Balconi – di spendere 20mila euro della collettività per il legale di parte che abbiamo dovuto nominare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it