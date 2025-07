Pedaggi autostradali stop all’aumento FdI si sfila e Salvini fa marcia indietro

Il mondo delle infrastrutture italiane è in fermento: tra aumenti dei pedaggi autostradali e la battaglia politica sulla cosiddetta "tassa sulle vacanze", si scatenano polemiche e colpi di scena. La rapidità con cui si sono susseguite proposte e stop evidenzia le tensioni tra maggioranza e opposizioni, lasciando dietro di sé un segnale chiaro: il settore necessita di riforme solide, ma anche di dialogo costruttivo. E ora, tutto sembra essere in bilico tra promesse tradite e nuove sfide.

La tassa sulle vacanze, come è stata ribattezzata in un baleno dalle opposizioni unite, nasce e muore tra la mattina e il pomeriggio. Ma l'uno-due (proposta di un aumento dei pedaggi autostradali e bocciatura dell'emendamento) della maggioranza e del governo (che fanno tutto da soli) non resta senza conseguenze. E il riferimento non è tanto alle polemiche e alle accuse al calor bianco dei big di Pd, M5S, Avs, Italia Viva contro l'esecutivo, ma all'irritazione della premier Giorgia Meloni che ha preso davvero male l'operazione messa in campo, ma anche alla contrapposta irritazione del vice-premier Matteo Salvini, regista dell'intervento e, al tempo stesso, regista del ritiro del piano, "per distinguo nella maggioranza", come fanno sapere i suoi.