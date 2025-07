Donna denuncia violenza | aperta indagine

In un caso che ha scosso la comunità di Magenta, una donna di 35 anni di Arluno ha denunciato una presunta violenza sessuale, dando il via a un'indagine delicata e complessa. Le autorità stanno lavorando con attenzione per chiarire i fatti e garantire giustizia. La vicenda ha suscitato grande attenzione e solidarietà, sottolineando l’importanza di affrontare con fermezza ogni forma di violenza. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, che si sta rivelando ancora tutta da chiarire.

È un’indagine molto delicata quella che le autorità stanno conducendo per una presunta violenza sessuale che sarebbe stata commessa a Magenta. Partita nei giorni scorsi a carico di una persona su un fatto ancora da chiarire nei suoi contorni. La vittima è una donna di 35 anni residente ad Arluno, che ha presentato denuncia presso i carabinieri della locale stazione. L’altro giorno i militari di Magenta e di Arluno hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, un uomo di 39 anni che vive a Magenta. Durante questa operazione, i militari hanno cercato eventuali indizi utili alle indagini, con particolare attenzione ai dispositivi elettronici utilizzati dall’uomo, che potrebbero contenere elementi importanti per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna denuncia violenza: aperta indagine

