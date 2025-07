Pronti ad assegnare 1.150 appartamenti altro che immobilismo

Milano si prepara a un cambiamento concreto: con un piano ambizioso per il 2025, sono in arrivo 2.100 nuovi alloggi pubblici, un segnale di impegno e rinascita. Nonostante i numerosi immobili sfitti, l’amministrazione comunale si impegna a trasformare questa risorsa in opportunità per molti. È il momento di superare l’immobilismo e puntare su azioni concrete: il futuro abitativo della città dipende da questa svolta.

"Il piano di assegnazione per il 2025, a Milano, prevede 2.100 alloggi pubblici, di cui 1.150 da Aler e 720 dal Comune. Questo significa che il Comune, governato dal centrosinistra, assegnerà meno alloggi pur avendo un patrimonio immobiliare di quasi 28mila unità di cui sfitti circa 6mila". A sottolinearlo è Maira Cacucci, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, in replica ai numeri e alle dichiarazioni del Pd lombardo che in questi giorni ha definito fallimentare la gestione delle case popolari del centrodestra. "Regione Lombardia – continua Cacucci – ha aumentato di 2.800 unità le assegnazioni di alloggi sfitti nel triennio 2023-2025 rispetto al triennio precedente, segnando un risultato importante in termini di efficienza e vicinanza ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Pronti ad assegnare 1.150 appartamenti, altro che immobilismo"

In questa notizia si parla di: pronti - assegnare - appartamenti - altro

Pronti ad assegnare 1.150 appartamenti, altro che immobilismo; Case popolari, l’assegnazione tarda ancora; “Case popolari, pronto il bando di mobilità che sarà pubblicato dopo l’assegnazione degli alloggi disponibili”.

"Pronti ad assegnare 1.150 appartamenti, altro che immobilismo" - Questo significa che il Comune, governato dal centrosinistra, assegnerà meno all ... Da ilgiorno.it

Grosseto, pronti per accogliere gli ucraini 30 appartamenti confiscati a un imprenditore - la Nazione - Trenta appartamenti di un complesso in provincia di Grosseto, saranno messi a disposizione dei profughi ucraini. Lo riporta lanazione.it