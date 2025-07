Mohamed Aziz, il 36enne marocchino, si presenta spontaneamente alla Procura di Lodi, sostenendo con fermezza: «Ucciso nei campi, non l’ho ammazzato io». La sua versione mette in discussione le accuse e apre nuovi interrogativi sul tragico episodio che ha scosso la comunità. La verità emerge lentamente, mentre le indagini cercano di fare chiarezza su quella tragica vicenda che ha lasciato senza parole tutti.

Conferma la sua versione Mohamed Aziz, il 36enne originario del Marocco che mercoledì pomeriggio, accompagnato dal suo avvocato, si era presentato spontaneamente in Procura a Lodi dopo che il giorno precedente gli era stato notificato il decreto di fermo per la morte di Mohamed Kaoukeb Raji, il 21enne, anch’egli di nazionalità marocchina, il cui corpo era stato rinvenuto senza vita sabato pomeriggio nelle campagne tra Pieve Fissiraga, Massalengo e Villanova del Sillaro. Ieri, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Amma Cerreta si è limitato a confermare le dichiarazioni già rese mercoledì davanti al pubblico ministero, quando si era avvalso della facoltà di non rispondere e aveva voluto rilasciare dichiarazioni spontanee proclamandosi innocente e sostenendo che non si trovava nel Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it