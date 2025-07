LIVE Sonego-Nakashima Wimbledon 2025 in DIRETTA | pronostico da ribaltare si annuncia una battaglia

Benvenuti alla Diretta Live di OA Sport, dove oggi si sfideranno Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima in un match che promette scintille nel terzo turno di Wimbledon 2025. La tensione è alle stelle: due talenti pronti a scatenarsi sui prati londinesi in una battaglia d’altri tempi. Chi avrà la meglio e raggiungerà la tanto ambita seconda settimana? Seguiteci per aggiornamenti e pronostici in tempo reale!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima, partita valevole per il terzo turno di Wimbledon 2025. Si preannuncia una battaglia all'ultimo sangue sui prati londinesi: entrambi i giocatori proveranno a non farsi sfuggire l'occasione di raggiungere la seconda settimana nello Slam inglese. Sonego prova a ritornare agli ottavi di Wimbledon dopo il 2021, quando fu sconfitto da Roger Federer. In quest'edizione del torneo londinese l'italiano ha esordito con una convincente vittoria con Jaime Faria (6-3, 6-4, 6-2).

