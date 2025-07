La Soprintendenza le ‘suona’ al Comune Niente concerti al parco degli Olivetani

Una notizia che ha sorpreso molti: la soprintendenza ha vietato i concerti al Parco degli Olivetani, lasciando il municipio senza alternative concrete. La decisione, comunicata ufficialmente solo in consiglio comunale, ha suscitato dubbi e preoccupazioni tra cittadini e artisti. Ma cosa c'è dietro questa scelta? Scopriamo insieme i dettagli di una vicenda che potrebbe cambiare il volto delle iniziative culturali in città .

Foglio di via per i concerti dall'arena al parco degli Olivetani. La doccia fredda è arrivata in municipio il 23 giugno scorso. Ma è emersa in pubblico solo nella serata di giovedì in consiglio comunale per stessa ammissione della sindaca Daniela Angelini. Alle richieste di spiegazioni sui concerti e sulla programmazione avanzati dalla consigliera di Azione, Valentina Villa, la sindaca ha tagliato corto spiegando che "il 23 giugno è arrivata una comunicazione da parte della Soprintendenza ", un parere che manifesta "difficoltà relative a quell'area, ora stiamo cercando con l'organizzatore soluzioni alternative".