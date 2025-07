Ecco ’Le regole infrante’ Nuova fatica di Gentilini a ’Un fiume di libri’

Immergiti nel mondo avvolgente di "Le regole infrante", il nuovo romanzo di Silva Gentilini, dove una clinica per dipendenze, personaggi tormentati e un misterioso suicidio si intrecciano in un racconto avvincente. Un viaggio emotivo che svela le fragilità dell'anima e le regole infrante che ci definiscono. Scopri di più in questa coinvolgente storia che promette di tenerti con il fiato sospeso fino all'ultima pagina.

Una clinica per la cura delle dipendenze, un gruppo di pazienti, anime sospese e interrotte, qualcuno che osserva, uno strano suicidio. Sono questi gli elementi che danno vita a 'Le regole infrante' (Piemme), il nuovo romanzo di Silva Gentilini (foto), che sarà oggi alle 18 a Paganico, per Un Fiume di Libri, accompagnata da Dianora Tinti, e lunedì prossimo al Bar del Corso di Porto Santo Stefano per un firmacopie dalle 18 alle 20.30. Una storia corale, che ha il ritmo incalzante del thriller psicologico e lo stile letterario che ha già portato l'autrice all'attenzione di premi e riconoscimenti di prestigio.

