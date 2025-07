Alla vigilia dei 70 anni l’iconica attrice spagnola rende omaggio al padre cantante al regista Luis Buñuel che la lanciò al marito che l’ha resa libera Ma qui parla di molto altro Elogio dei capelli bianchi compresi

All’età di quasi 70 anni, Angela Molina si distingue ancora per la sua straordinaria carriera e il suo spirito vivace. L’iconica attrice spagnola rende omaggio alle sue radici e alle persone che l’hanno plasmata, celebrando anche i capelli bianchi come simbolo di saggezza e libertà. Con oltre 166 film all’attivo e un futuro ancora ricco di progetti, Molina continua a sorprenderti, dimostrando che il talento e la passione non si invecchiano mai.

S ul set di Il ladro di ragazzi, 1991. «Michel Piccoli scherzava con Marcello Mastroianni: "Ma quanti film hai girato?". "Ah non ricordo, più di cento.". Io avevo gli occhi sgranati: "Come-è-possibile?". Adesso lo capisco!». Ride, Angela Molina, che con 166 pellicole alle spalle e sei in arrivo ha battuto Mastroianni da un pezzo. L'ultima? Polvo Serán ( Saranno polvere ) di Carlos Marques-Marcet, in sala nel gennaio 2026: impersona un'attrice che, dopo una diagnosi di tumore, decide di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera assieme al marito. Solo che il consorte sta benissimo, e questo suscita incomprensione (e rabbia) nei figli.

