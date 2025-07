Willie Peyote nell’Arena | La musica è anche ironia

Stasera si apre la stagione degli spettacoli all’Arena della Regina di Cattolica, proposta da Pulp, con undici concerti in due mesi che vedranno protagonisti i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. A inaugurare il cartellone sarà Willie Peyote, il rapper e cantautore torinese noto per la sua ironia e il suo stile innovativo, con il suo “Grazie ma no grazie tour”. Un'occasione imperdibile per vivere un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Si apre stasera la stagione degli spettacoli all’Arena della Regina di Cattolica proposta da Pulp: undici concerti in due mesi che vedranno esibirsi i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. A inaugurare il cartellone sarà Willie Peyote (ore 21) con il suo Grazie ma no grazie tour. Il quarantenne torinese, all’anagrafe Guglielmo Bruno, rapper e cantautore, è considerato una delle figure più innovative e rappresentative della scena indie italiana. Peyote, che tipo di concerto proporrà nella vacanziera Cattolica? "Mi affiderò ai miei musicisti di cui mi fido: proporrò insieme a loro non solo i successi di Sanremo più conosciuti dal grande pubblico e cercherò di catturare l’attenzione portando me stesso, il mio essere ironico e allegro ma anche lo spirito della band in chiave leggera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Willie Peyote nell’Arena: "La musica è anche ironia"

