Notte Bianca a Ceriano Laghetto

Preparatevi a vivere un’emozionante notte di festa e allegria a Ceriano Laghetto! Dalla pomeriggio fino alle prime ore dell’alba, la città si anima con musica, giochi e divertimento per tutte le età. Il Giardinone si trasforma in un parco delle meraviglie per i più piccoli, mentre piazza Diaz diventa il palcoscenico di un imperdibile DJ set. Venite a scoprire come questa Notte Bianca saprà sorprendervi, rendendo indimenticabile ogni momento.

Dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, torna la Notte Bianca di Ceriano Laghetto, una delle maratone di eventi più longeve ed apprezzate del territorio. Per i più piccoli e le famiglie il Giardinone diventerà il centro del divertimento già dalle 15, con gonfiabili, trenino, seggiolini volanti, bolle d’acqua e altre attrazioni. Il cuore pulsante della festa sarà la piazza Diaz, che dalle 17 ospiterà il dj set di Antony Dj, seguito alle 20 dalla premiazione del concorso Borse Poetiche 2025 a cura di Ecolandia Aps e poi dalle 20.30 con le esibizioni della scuola di ballo Freedom di Cermenate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Notte Bianca a Ceriano Laghetto

