Ricordi di un viaggio in treno. Gigi Riva e io eravamo nella seconda tratta del nostro percorso verso Giavera del Montello, Treviso, destinati a un incontro che racconterò un’altra volta. Sul regionale da Mestre a Treviso, di fronte a noi una giovane donna, pendolare per l’Università di Venezia, ci ha affascinato con le sue chiacchiere su finanziamenti europei e la vita in una frazione di Conegliano. La sua presenza ha reso quel viaggio un ricordo indelebile, un momento di connessione tra storie e sguardi.

Gigi Riva e io eravamo nella seconda tratta del viaggio ferroviario per andare a un incontro a Giavera del Montello, Treviso, di cui dirò un'altra volta. Lasciato il Frecciarossa, eravamo sul regionale da Mestre a Treviso. Di fronte a noi c'era una donna molto giovane, pendolare, lavora per l'Università a Venezia, ha evocato i rapporti cruciali con i finanziamenti europei, abita in una frazione di Conegliano. E' alta, cordiale, intelligente, gioca semiprofessionalmente a calcio. Ero stato istruito di recente, a Udine, sui guai della colonizzazione del territorio da parte del prosecco, lei ha argomentato ulteriormente.

