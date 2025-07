La modalità più adeguata per ottenere innovazione senza disuguaglianze

La modalità più efficace per promuovere innovazione senza creare disuguaglianze risiede nella cooperazione, uno strumento potente e inclusivo. Scegliere il 2025 come Anno Internazionale delle Cooperative, dopo il precedente del 2012, rappresenta una decisione strategica delle Nazioni Unite, soprattutto in un contesto geopolitico ed economico complesso. Paolo Venturi, economista e direttore del Centro studi economico-sociali dell’Università di Bologna, sottolinea che “il ruolo della cooperazione nel promuovere sviluppo equo e solidale è più essenziale che mai”.

Rilanciare in questa fase geopolitica ed economica complicata il tema della cooperazione scegliendo, dopo quello del 2012, il 2025 come Anno Internazionale delle Cooperative è stata una decisione significativa da parte delle Nazioni Unite. Ne è convinto Paolo Venturi economista e direttore del Centro studi economico-sociali (Aiccon) dell'Università di Bologna. "È fondamentale il ruolo che la cooperazione svolge nell'ambito sociale promuovendo uno sviluppo sostenibile. – spiega il professor Venturi – Oggi infatti vediamo che molta crescita è a vantaggio di pochi. Dopo il Covid si è assistito infatti, anche nel nostro Paese, a una ripresa ma questa è avvenuta aumentando e non riducendo le diseguaglianze.

