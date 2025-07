Danni alle auto in sosta poi la fuga Al vaglio i filmati delle telecamere

danni alle auto in sosta, ma danneggiamenti e fughe che mettono a rischio sicurezza e serenità dei cittadini. Con l'aumento di questi episodi nel caldo record di Poggibonsi, le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere per identificare gli autori e garantire il rispetto delle regole. L’inciviltà non va in vacanza, ma la città non resterà a guardare.

L'inciviltà, a quanto pare, non va in vacanza. In questi giorni di caldo record è boom di auto pirata. Da un mese a questa parte a Poggibonsi ci sono stati una quindicina di casi di automobilisti che si sono dati alla fuga dopo avere distrutto o comunque danneggiato gravemente la carrozzeria di auto in sosta. La polizia municipale del comando cittadino sta indagando per risalire ai furbetti di turno. Trattandosi, per fortuna, di incidenti senza feriti, ma solo con danni alle auto, non saranno denunciati per omissione di soccorso, come accade quando ci sono feriti. Dal punto di vista penale, dunque, non avranno conseguenze.

