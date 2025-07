Cantarelle in tutte le varianti il lunedì in piazza della Libertà

A Gatteo Mare, il centro culturale Auser Giulio Cesare rende omaggio alla tradizione romagnola portando in piazza della Libertà le cantarelle, dolci semplici e autentici che racchiudono secoli di storia e sapore. Dalla versione classica alle varianti estive, queste delizie sono un modo perfetto per riscoprire i gusti genuini del territorio, passando di generazione in generazione, come un patrimonio da salvaguardare e condividere con tutti.

Cantarelle anche in estate. A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare ha deciso di preparare le cantarelle durante tutta la stagione turistica estiva. La cantarella è un dolce tipico romagnolo fra i più semplici e poveri. Anche la cantarella, come gli altri cibi del territorio, cambia ricetta di famiglia in famiglia. Un po’ come il dialetto, dove inflessioni e cadenze hanno mille sfumature e passano, negli anni, da padre in figlio, o da madre in figlia, quando si parla di cucina. I volontari del centro culturale Giulio Cesare di Gatteo Mare stanno sorprendendo tutti con le innumerevoli varianti della Cantarella: classica, o farcita con nutella, marmellata, miele, gelato e panna montata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantarelle in tutte le varianti il lunedì in piazza della Libertà

