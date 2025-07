Rotary Betti presidente Riconoscimenti a Donati e Milla Lacchini

Il Rotary Club di Lugo rinnova il suo impegno di servizio con un'importante cerimonia di passaggio di consegne tra Simonetta Zalambani e Mario Betti. Durante l’evento, sono stati premiati con la medaglia Paul Harris Fellow due soci eccezionali, Giambattista Donati e Milla Lacchini, riconoscendo il loro straordinario contributo alle comunità locale e internazionale. Questa tradizione di riconoscimento testimonia il cuore generoso e la dedizione di chi crede nel cambiamento.

Cambio alla presidenza del Rotary club di Lugo. La cerimonia di "passaggio del collare" è avvenuta nei giorni scorsi fra Simonetta Zalambani e Mario Betti. All’incontro è stata conferita la medaglia Paul Harris Fellow a due soci che si sono distinti nel servire la comunità locale e internazionale: Giambattista Donati per la raccolta fondi destinata al finanziamento dello scavo di un pozzo in Benin e Milla Lacchini per un’iniziativa analoga finalizzata alla messa in opera di una stanza Snoezelen multisensoriale, inaugurata alla scuola media ‘Gherardi’ di Lugo e dedicata al rilassamento emozionale dei ragazzi autistici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rotary, Betti presidente. Riconoscimenti a Donati e Milla Lacchini

In questa notizia si parla di: rotary - betti - donati - milla

Rotary, Betti presidente. Riconoscimenti a Donati e Milla Lacchini.

Rotary: donati buoni spesa a 180 famiglie per cinque mesi - Il Resto del Carlino - Rotary: donati buoni spesa a 180 famiglie per cinque mesi Il progetto destinato alle persone particolarmente fragili in questo periodo di crisi economica ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Dieci saturimetri donati dal Rotary - la Nazione - Montecatini ai team Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) della Valdinievole. Si legge su lanazione.it