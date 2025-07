La maxi rissa tra bande Dodici perquisizioni

Una notte di tensione e scontri tra bande scuote Cernobbio e Maslianico, con una maxi rissa che ha coinvolto decine di giovani. Le autorità , dopo un’indagine lunga e complessa, hanno eseguito dodici perquisizioni mirate per fare luce su quanto accaduto. Questa vicenda mette in evidenza le sfide della sicurezza urbana e il bisogno di interventi concreti per riacquistare serenità nelle nostre città .

La notte tra il 16 e il 17 giugno scorso, una ventina di giovani si erano affrontati in due riprese, tra Cernobbio in piazza Risorgimento prima e poi a Maslianico in piazza Mercato. Ieri i carabinieri del Comando Provinciale di Como, in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Como, hanno proceduto a perquisire 12 ragazzi indagati, quasi tutti residenti nel Comasco, italiani di seconda generazione con famigli di origine nordafricana, in quanto identificati nelle ore successive agli scontri. Uno dei protagonisti aveva riportato una ferita al volto dopo essere stato colpito con una bottiglia, ma quella notte stessa, le pattuglie intervenute sul posto, avevano accertato che le armi utilizzate non erano solo bottiglie di vetro e spranghe, ma anche una pistola scacciacani con cui, a scopo intimidatorio, erano stati esplosi alcuni colpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La maxi rissa tra bande. Dodici perquisizioni

