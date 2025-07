Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 5 luglio ordine delle partite tv streaming

Oggi, sabato 5 luglio, il calcio femminile europeo si dà appuntamento con emozioni e sfide mozzafiato: le ultime due partite della prima giornata del Gruppo D si giocano tra Lucerna e Zurigo, con protagoniste Galles e Olanda. Un torneo che promette di scrivere nuove pagine di storia, coinvolgendo appassionati su TV e streaming. Scopri gli orari, l’ordine delle partite e come seguire ogni attimo di questa avventura europea.

I Campionati Europei 2025 di calcio femminile arrivano al primo, piccolo, giro di boa. Oggi, sabato 5 luglio, si disputeranno le ultime due partite valide per la prima giornata, quelle facente parti del raggruppamento D, in scena nelle città di Lucerna e Zurigo. Nella prima località citata alle ore 18:00 si confronteranno Galles e Olanda, con quest’ultima motivata ad arrivare un’altra volta in fondo, così come fatto nell’edizione del 2017, dove alzò la coppa dopo aver battuto in finale la Norvegia per 1-0. Tuttavia l’incontro di cartellone sarà quello delle 21:00 in scena a Zurigo, teatro della sfida di altissimo profilo tra la Francia e le Campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 5 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

