Addio a Claudio Tabellini Morto ex presidente Carrera | Siamo tutti senza parole

L'intera comunità di Castel San Pietro si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Claudio Tabellini, ex presidente della Carrera e figura amatissima. A soli 53 anni, ci lascia un vuoto incolmabile, ma anche il ricordo della sua passione, dedizione e umanità che ha caratterizzato la sua vita. Claudio non era solo un professionista dell’elettronica, ma anche un pilastro del cuore sportivo locale. La sua memoria vivrà per sempre nei nostri cuori.

Un vuoto enorme, un’intera comunità in lutto. Claudio Tabellini, 53 anni, giovedì è morto all’improvviso. Una tragedia che ha segnato tutta Castel San Pietro e le tante persone che conoscevano Claudio. Si occupava di elettronica, aveva una moglie, Claudia, e una bimba nata da pochi mesi. Ma era anche una delle anime della Carrera. Tanto da esserne presidente tra il 2011 il 2014. Dal 1994 indossava la casacca del team Coyote e ’Tabelo’, come tanti lo chiamavano, era un punto di riferimento per tante persone, anche al di fuori della manifestazione. Tanto che il cordoglio è arrivato dalla sindaca Francesca Marchetti: "Una persona profondamente legata alla storia della nostra comunità e della Carrera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Claudio Tabellini. Morto ex presidente Carrera: "Siamo tutti senza parole"

