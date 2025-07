Apicoltura che passione | La nostra missione è coltivare biodiversità

L'apicoltura è molto più di un mestiere: è una passione che nutre la biodiversità dell’Italia, unendo i luoghi dai profumi unici, dal Piemonte alla Sicilia. Con oltre 100.000 alveari e 600 apicoltori, il Conapi si impegna a preservare e valorizzare questo prezioso patrimonio. La nostra missione? Proteggere le api e diffondere un modello sostenibile di filiera del miele, perché ogni goccia di miele racconta una storia di dedizione e rispetto per la natura.

di Roberto Canali Un filo dolcissimo attraversa l'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, unendo i luoghi in cui operano i 600 apicoltori di Conapi, il Consorzio Nazionale Apicoltori che rappresenta oltre 100.000 alveari in tutta Italia, da cui si ottiene una produzione di 3.000 tonnellate l'anno di miele. Api e apicoltori però fanno molto di più, come spiega il presidente Giorgio Baracani. "Conapi rappresenta un modello completo di "filiera del miele": dalla produzione in apiario alla commercializzazione del prodotto finito. Le api sono preziose per tutta la filiera dell'agricoltura perché grazie all'impollinazione sono garanti della biodiversità delle colture.

