beic un percorso ad ostacoli fosti si dimette da presidente ma i lavori in corso vanno avanti

Giovanni Fosti ha presentato ieri le dimissioni da presidente della Fondazione Beic, la Biblioteca europea di Informazione e Cultura in corso di realizzazione a Porta Vittoria. Fosti, docente in Bocconi, era stato indicata dal Comune ed era stato nominato presidente a inizio maggio. Poco più di due mesi dopo, il passo indietro, annunciato dalla stessa Beic in una nota in cui si sottolinea che la decisione dell’ormai ex presidente, temporaneamente sostituito dal vicepresidente Massimo Maria Molla, è stata presa "per motivi strettamente personali". "La Fondazione ringrazia Giovanni Fosti per il lavoro svolto e per l’impegno con cui ha contribuito all’ulteriore sviluppo del progetto della nuova biblioteca europea", si legge ancora nella nota, in cui aggiunge che "il Consiglio di indirizzo avvierà le procedure per la nomina del nuovo presidente", chiosa la nota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it