Maltrattamenti a disabili in un centro diurno di Cuneo | l’urgenza di una svolta culturale ed educativa

Scandalo a Cuneo scuote la comunità: operatori accusati di aver maltrattato disabili in un centro diurno, evidenziando una grave violazione della dignità umana. Il Coordinamento Docenti Diritti Umani denuncia questa triste realtà e sollecita una svolta culturale ed educativa urgente. È fondamentale investire nella formazione continua, basata sui diritti umani, per proteggere le fasce più fragili e garantire un futuro di rispetto e solidarietà.

