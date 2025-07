Tari approvate tariffe e agevolazioni | Aiuti per più famiglie

Mentre il consiglio comunale si scontra su questioni spesso divisive, una notizia importante emerge: per il 2025, le tariffe della Tari sono state approvate e arricchite da nuove agevolazioni. Con uno stanziamento di 180mila euro, ben più dei 30mila degli anni passati, si punta a sostenere più famiglie in difficoltà . Abbiamo aggiunto a quelle già presenti...

Mentre ancora il consiglio dibatte (e litiga) su tutto, a partire dalla gestione dei rifiuti e relativa tariffa, per il 2025 resta in vigore la Tari: l’aula consiliare è riuscita ad approvare le tariffe e le relative agevolazioni. Quest’anno sono stati stanziati 180mila euro per le agevolazioni, cifra che supera di 150mila euro il fondo stanziato negli anni precedenti, quando si è fermata a 30mila euro. "Abbiamo aggiunto a quelle già presenti nella platea di destinatari una nuova fascia Isee, compresa tra i 15mila e i 20mila euro, alla quale abbiamo scelto di destinare un taglio del 10% - annuncia il sindaco Valerio Pianigiani (nella foto) -: un modo per dare respiro a un numero ancora maggiore di nuclei familiari in difficoltà economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tari, approvate tariffe e agevolazioni: "Aiuti per più famiglie"

In questa notizia si parla di: agevolazioni - tari - tariffe - approvate

Tari, agevolazioni per le famiglie fragili con le risorse comunali: come fare richiesta - Perugia si impegna a sostenere le famiglie fragili attraverso agevolazioni e risorse comunali dedicate al pagamento della Tari.

? Approvate le nuove tariffe TARI 2025 a Foggia: aumento del 4%, ma previste agevolazioni per famiglie in difficoltà e realtà contro lo spreco alimentare. ? Un passo verso più equità sociale! #Foggia #TARI2025 #ConsiglioComunale #Equità Sociale Vai su Facebook

Tari, approvate tariffe e agevolazioni: Aiuti per più famiglie; Figline e Incisa. Approvate in Consiglio comunale le nuove tariffe Tari e le agevolazioni 2025. A breve il bando per richiederle; Consiglio comunale, approvate alcune modifiche a Regolamento e tariffe Tari.

Tari, approvate tariffe e agevolazioni: "Aiuti per più famiglie" - Mentre ancora il consiglio dibatte (e litiga) su tutto, a partire dalla gestione dei rifiuti e relativa tariffa, per il 2025 resta in vigore la Tari: l’aula consiliare è riuscita ad approvare le tarif ... Riporta lanazione.it

Tari, approvate in Consiglio comunale le tariffe e le agevolazioni. Inseriti 150mila euro in più per mitigare i rincari per le famiglie - Il Consiglio comunale di Figline e Incisa ha approvato la scorsa notte, dopo una lunga seduta segnata da numerose discussioni, la nuova tariffa Tari e le relative agevolazioni, con il voto favorevole ... Come scrive valdarnopost.it