Officina trasfusionale Scotte Il sangue di tutta la Toscana sud sarà lavorato al policlinico

Nel luglio 2021, l’Officina Trasfusionale delle Scotte ha inaugurato una nuova era di collaborazione e efficienza, centralizzando la lavorazione del sangue donato dall’area Toscana Sud. Con un impegno crescente, nel settembre 2023, questa rete si è ampliata ulteriormente, unendo i presidi di Nottola e Campostaggia. Un esempio concreto di come la sinergia tra ospedali e istituzioni possa salvare più vite e rafforzare il sistema sanitario regionale.

Era il luglio 2021 quando l’ Officina Trasfusionale delle Scotte iniziava a lavorare anche il sangue donato negli ospedali di Nottola e Campostaggia, dando il via alla collaborazione fra AouS e Asl Sud Est con l’obiettivo di centralizzare su Siena l’attività di lavorazione del sangue e derivati dell’area vasta Toscana Sud. Il secondo step nel settembre 2023 con la lavorazione a Siena anche di sangue ed emocomponenti raccolti nei presidi ospedalieri Asl dell’area grossetana (Grosseto, Massa Marittima, Castel del Piano e Orbetello). E ora arriva a completamento il percorso verso la centralizzazione dell’attività emotrasfusionale alle Scotte, con la lavorazione anche delle raccolte dell’area aretina: dopo la prima fase, nel dicembre scorso, che ha visto convogliate su Siena le raccolte fatte a Cortona e Sansepolcro e poi, a gennaio, di quelle del Valdarno e Bibbiena, dal 7 luglio arriverà alle Scotte anche il sangue dell’ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Officina trasfusionale Scotte. Il sangue di tutta la Toscana sud sarà lavorato al policlinico

