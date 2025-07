Il rischio delle stablecoin nella legge fiscale di Trump Parla Brunello Rosa

Il mondo delle criptovalute si fa sempre più complesso e interessante, con le stablecoin al centro del dibattito fiscale. Brunello Rosa analizza il rischio delle stablecoin nella nuova legge fiscale di Trump, un passaggio cruciale per il settore. Con l’approvazione della sua “bellissima” riforma entro il 4 luglio, l’amministrazione americana punta a regolamentare un mercato in rapida evoluzione. Scopri come questa svolta potrebbe influenzare i tuoi investimenti e il panorama globale. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti.

Voleva che la sua "bellissima" legge fiscale fosse approvata dal Congresso entro il 4 luglio e ci è riuscito. Il presidente america.

Musk:legge fiscale Trump? Una porcheria - Elon Musk non le manda a dire: il disegno di legge fiscale voluto da Trump è una "porcheria". Questa dichiarazione audace, lanciata su X, non solo scuote il mondo politico ma accende anche un dibattito cruciale sui diritti fiscali e la giustizia economica in un periodo in cui la disuguaglianza cresce.

Il Senato Usa ha approvato la legge sulle stablecoin - «Si va verso una regolazione completa e solida per le stablecoin», ha dichiarato Paolo Ardoino, ceo di Tether. Come scrive finanza.com