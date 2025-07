Grande impegno per sociale e giovani

L’amministrazione comunale di Serra San Quirico si impegna con passione e determinazione per rilanciare il benessere sociale e la crescita dei giovani. Nonostante le sfide, tra cui il cantiere scolastico fermo da anni e un progressivo spopolamento, il gruppo di maggioranza Rinascita Serra San Quirico si dedica a trasformare le difficoltà in opportunità di rinascita, perché il futuro del paese merita un nuovo capitolo di speranza e sviluppo.

"Questa amministrazione comunale, insediatasi da poco più di un anno, ha trovato una situazione a dir poco complessa. L’emblema è l’edificio scolastico del paese, un progetto che difficilmente si sarebbe potuto gestire peggio, un cantiere fermo da anni". Ad affermarlo il gruppo di maggioranza Rinascita Serra San Quirico. "In quest’ultima decade abbiamo assistito a uno spopolamento: dal 2014 al 2025 la popolazione è diminuita da 2.879 a 2.498 abitanti. L’età media è aumentata da 47,4 anni nel 2014 a 49,8 nel 2024. A fronte di questo, abbiamo sostenuto un importante impegno volto a migliorare la qualità della vita e i servizi per tutta la comunità, con particolare attenzione alle famiglie e ai più giovani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Grande impegno per sociale e giovani"

In questa notizia si parla di: impegno - sociale - giovani - poco

Leone XIV: il nuovo papato tra doppia cittadinanza, polemiche Trump e impegno sociale - L'elezione di Leone XIV, il cardinale Robert Francis Prevost, ha scosso il panorama ecclesiastico e politico globale.

Energia, ispirazione e impegno sociale: il 10 luglio arriva sul palco della finale School Movie – Cinedù Luca Abete! Un vero esempio di comunicazione positiva e vicinanza ai giovani. Prepariamoci a riflettere, sorridere e lasciarci motivare! Ci vediamo a Vai su Facebook

((VIDEO) Premio delle eccellenze: Crotone celebra il territorio, l’impegno sociale e i giovani talenti Vai su X

Grande impegno per sociale e giovani; Bosch Italia, più responsabilità sociale e impegno nella formazione dei giovani; Alfieri della Repubblica 2024: 29 giovani premiati per impegno sociale, scienza e solidarietà. Le loro storie.

"Grande impegno per sociale e giovani" - "Questa amministrazione comunale, insediatasi da poco più di un anno, ha trovato una situazione a dir poco complessa. msn.com scrive

«I giovani? Non basta fermarsi alla denuncia, serve concretezza» - MSN - È una questione di concretezza e di visione globale, sottolinea il sociologo: «I giovani non hanno ... Come scrive msn.com