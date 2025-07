Giustarini | Può raggiungere Aceto Un rapporto filiale con Giovanni

di Laura Valdesi SIENA "Come ci siamo incontrati? La storia è lunga. Già sapevo, da amici e contatti in Sardegna, che c'era un ragazzino, Giovanni Atzeni, che stava facendo molto bene. Vinceva a ripetizione. Era ancora molto giovane. Poi nel settembre-ottobre 2002, non ricordo con esattezza, viene da me la compagna di Gigi (Bruschelli, ndr) per fare le polizze assicurative ai due ragazzi che aveva preso in scuderia. Quando mi disse per stipularle il nome Atzeni drizzai subito le antenne. Gli feci le polizze, poi Gigi ce li presentò. E cominciai a frequentare Giovanni, ci facemmo certe promesse.

