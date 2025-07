Porretta e Memphis gemelle soul Fra le stelle il rapper Al Kapone

dell’unità culturale e della passione condivisa per il soul, che trasforma Porretta Terme in un palcoscenico di emozioni senza confini. Quest'anno, la magia si amplifica con il concerto di Al Kapone, il rapper che porta il ritmo e l’energia del blues e della soul in un abbraccio tra due mondi lontani ma incredibilmente vicini. Un evento da non perdere, dove musica e amicizia creano un ponte tra Italia e Mississippi, e il cuore batte forte più che mai.

Porretta Terme Gemellata con Memphis, ma al riparo dagli uragani e dai demoni vestiti di blues, la cittadina si appresta a celebrare il festival soul glorificando il progetto Sisters City, sodalizio siglato a febbraio di quest’anno con la città del Mississippi che ha dato i natali a Elvis Presley, Johnny Cash e B.B. King. Momenti di bellezza e incanto che accomunano due santuari della musica distanti 5.000 miglia eppure così vicini. È il senso dell’architettura del soul e del rhythm & blues che propone la 37esima edizione del Porretta Soul Festival dal 24 al 27 luglio al Rufus Thomas Park ospitando una folla di étoile del Delta Blues, per la regia di Graziano Uliani, deus ex machina della rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porretta e Memphis, gemelle soul. Fra le stelle il rapper Al Kapone

