L' industria italiana alla prova del riarmo

L’industria italiana si trova oggi alla prova del fuoco, affrontando un impulso senza precedenti nel settore della difesa: sistemi anti-aerei, missili, munizioni, tank, droni e satelliti. Un incremento che non solo riflette la crescente attenzione alla sicurezza, ma stimola anche una nuova ondata di produzione e innovazione. Scopri come questa sfida possa trasformare il nostro Paese in una vera eccellenza globale, facendo della difesa un’opportunità di crescita e sviluppo.

Sistemi anti aereo, missili, munizioni, tank, droni e satelliti. L’altro lato dell’aumento della spesa militare è quello della produzione. Se è vero infatti che gran parte della spesa europea in ar. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'industria italiana alla prova del riarmo

In questa notizia si parla di: industria - italiana - prova - riarmo

Industria manifatturiera italiana: fatturato previsto di 1.143 miliardi nel 2024 - L'industria manifatturiera italiana si prepara a toccare un fatturato di 1.143 miliardi di euro nel 2024, secondo il Centro Studi di Intesa Sanpaolo.

Dopo che i Paesi Nato hanno deciso di alzare la spesa per la Difesa al 5% del Pil entro il 2035, forze armate e industria della difesa fanno il punto sulle aree dove destinare le nuove risorse e sulle sfide da vincere lungo il percorso del riarmo. Vai su Facebook

Riarmo Nato, ecco gli investimenti necessari all’Italia; Non solo 800 miliardi in ReArm. UE: tutto quello che c’è da fare su Industria, pol. economica e di Difesa, Spazio, Materiali Avanzati, Green Deal. Parla Patrizio Bianchi; Difesa europea, ecco perché le commesse per il riarmo mettono alla prova la produzione.

L’industria italiana si prepara al riarmo ma la produzione stenta - Tutti discutono del riarmo europeo, ma alle aziende del settore le proposte della Commissione paiono ancora vaghe, con tempi e modalità indefiniti. Scrive repubblica.it

Il riarmo europeo rilancerà l’economia e l’industria: non si poteva fare lo stesso sforzo per salvare il pianeta? - Se i soldi ci sono o si trovano, allora perché non li abbiamo usati per salvare il pianeta invece di proteggerci da nemici immaginari? Lo riporta ilfattoquotidiano.it