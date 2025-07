Medicina Trasfusionale è salto di qualità

La Medicina Trasfusionale di Lodi compie un enorme passo avanti con l’acquisizione di una nuova apparecchiatura all’avanguardia. Grazie a questa innovazione, l’Asst di Lodi annuncia un salto di qualità significativo, elevando le capacità diagnostiche e terapeutiche della struttura. In particolare, si rafforza l’attività nel campo dell’onco-ematologia, portando il servizio al livello delle eccellenze più avanzate in Lombardia. Questo progresso rappresenta un importante traguardo per la salute dei pazienti e per l’intera comunità locale.

Con l'acquisizione della nuova apparecchiatura si articola ulteriormente la capacità di indagine in ambito onco-ematologica con una tipizzazione e una definizione delle caratteristiche delle cellule tumorali più significative rispetto a prima. "Inoltre – sottolinea Marco D'Agostino, responsabile della struttura – non c'è più bisogno del supporto di un laboratorio esterno al Maggiore nel processare e completare gli studi.

