via il semaforo da borghetto e anche quello sulla statale 12

La morsa sulla viabilità in montagna si allenta: dopo un tavolo tecnico in Prefettura, sono stati rimosse sia il semaforo di Borghetto che quello sulla Statale 12, portando sollievo agli abitanti e ai visitatori. Gabriele Bacci, sindaco di Abetone-Cutigliano, annuncia con soddisfazione: "Il semaforo a Borghetto è stato tolto e, almeno fino a domenica, nessun problema. La situazione sulla diga sta migliorando, offrendo nuove speranze per una viabilità più scorrevole."

Tavolo tecnico in Prefettura ieri per cercare di risolvere la difficile situazione della viabilità in montagna. E i primi risultati sono arrivati subito, come conferma Gabriele Bacci, sindaco di Abetone Cutigliano: "Il semaforo a Borghetto è stato tolto oggi pomeriggio (ieri) e almeno per il fine settimana non ci saranno problemi di sorta. Buone notizie anche per l’interruzione all’altezza della diga lungo la Statale 12: in questo caso il semaforo legato al cantiere dell’Enel è stato tolto almeno per la durata della stagione estiva. Inoltre alla frana in località La Mora durante il weekend saranno presenti i movieri per cercare di fluidificare quanto più possibile il traffico". 🔗 Leggi su Lanazione.it