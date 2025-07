La Consulta boccia a metà i Cpr migranti Il Viminale | Il loro uso resta legittimo

La recente bocciatura della Consulta al decreto met224 sui CPR per migranti ha acceso il dibattito sulla legittimità e i diritti fondamentali. La Corte sottolinea un vulnus alla libertà personale e chiede una legge chiara e definitiva. Il Viminale è ora al lavoro per trovare una soluzione che riequilibri sicurezza e diritti, aprendo una fase cruciale nel panorama dell’immigrazione e delle politiche di accoglienza in Italia.

La Corte: vulnus alla libertà personale. E chiede una legge Gli uffici del ministero al lavoro su una proposta definitiva.

