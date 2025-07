San Siro, ancora malumori nel centrosinistra.

Le tensioni a San Siro riaccendono i malumori nel centrosinistra di Milano, con alcuni consiglieri che alzano la voce contro la vendita dello stadio a Milan e Inter. Solo quattro si sono espressi pubblicamente, ma il fronte progressista si prepara a nuove sfide, riflettendo le divisioni interne e il peso delle decisioni strategiche. La questione San Siro promette di scuotere ancora il panorama politico cittadino, lasciando presagire un confronto acceso nei prossimi giorni.

Uno o due consiglieri per ognuno dei gruppi della maggioranza di centrosinistra. Certo, solo quattro escono allo scoperto – i dem Alessandro Giungi e Rosario Pantaleo, il verde Carlo Monguzzi e Marco Fumagalli della lista Sala – ma la fronda progressista a Palazzo Marino contro la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter riprende fiato con una nota, scritta dopo il vertice di giovedì tra il sindaco Giuseppe Sala e i vertici dei due club. Il primo cittadino punta ad approvare la cessione del Meazza a Diavolo e Biscione entro il 31 luglio – come indicato da una delibera di Giunta – ma ancora non sono stati sciolti tutti i nodi tra le parti, in primis sul prezzo dell'attuale stadio e dell'area limitrofa, che ora ospita il Parco dei Capitani e il parcheggio dell'impianto, uno spazio dove rossoneri e nerazzurri intendono costruire il loro nuovo stadio e, una volta pronto, rifunzionalizzare il Meazza.