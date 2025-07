Afa anomala agricoltori in allarme | Produzioni a rischio | danni pesanti

L’afa anomala sta mettendo in allarme gli agricoltori italiani, con produzioni a rischio e danni pesanti. Pioggia, caldo torrido e temporali improvvisi creano un’incertezza che influisce negativamente sui raccolti. In particolare, nel Chianti e oltre, l’eccessiva esposizione al sole rischia di danneggiare ortaggi e frutti ancora da raccogliere, minando la produzione e il futuro dell’agricoltura nazionale. La situazione richiede interventi immediati per tutelare il nostro patrimonio agricolo.

Pioggia prima, caldo torrido poi, dopo ancora temporali. È l’incertezza, sono gli sbalzi, che non fanno bene all’agricoltura. Quella del Chianti, ma non solo. "Siamo passati in poche settimane dalla pioggia intensa al caldo intenso: il rischio di scottature per gli ortaggi e i frutti ancora da raccogliere è altissimo", spiega Cesare Buonamici presidente di Coldiretti Firenze e Prato. "L’eccessiva esposizione al sole può danneggiare, macchiare e spaccare la buccia rendendo il prodotto non più commercializzabile con pesanti conseguenze economiche per le aziende che hanno sostenuto tutta una serie di costi che non riusciranno a recuperare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Afa anomala, agricoltori in allarme: "Produzioni a rischio: danni pesanti"

