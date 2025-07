Tragedia sulla sp596 . Schianto contro un tir. Morta sul colpo un’educatrice cinofila.

Una tragica giornata per la provincia di Pavia: Marisa Tagliabue, stimata educatrice cinofila e titolare del Centro Freespirit, perde la vita in un terribile incidente sulla SP596. Lo scontro tra il suo furgone e un tir ha sconvolto la comunitĂ , lasciando un vuoto incolmabile. La vicenda, ancora sotto indagine, sottolinea quanto sia fondamentale la sicurezza sulle strade e il rispetto delle norme di guida.

(Pavia) Il furgone che stava guidando si è scontrato con un mezzo pesante che stava procedendo in direzione opposta. Marisa Tagliabue, 62 anni, titolare del Centro Freespirit – Vivere gli animali di Garlasco, è morta ieri mattina intorno alle 7 in un incidente che è avvenuto lungo la provinciale 596 in territorio di Villanova d’Ardenghi, nei pressi della frazione Santo Spirito. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale che sono intervenuti su posto per effettuare i rilievi del caso. Dai primi riscontri sembra sia stato proprio il furgone ad invadere la corsia opposta: il conducente, un uomo di cinquantasette anni, poi trasportato in codice verde al policlinico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Garlaschese, arrivata sul luogo del sinistro con il personale medico del 118, ha tentato di frenare senza riuscirci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it