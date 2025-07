Debutto inaspettato nel box di Sinner | a Londra solo per lui

In un inaspettato colpo di scena, il box di Jannik Sinner a Londra si è arricchito di una nuova presenza, suscitando curiosità e sguardi attenti. Dopo la separazione da Panichi e Badio, l’italiano ha affrontato con diplomazia le domande sulla sua situazione personale, ma il suo volto tradisce una certa tensione interiore. Cosa comporterà questa novità nel suo percorso? Il futuro di Sinner si prospetta più intrigante che mai, tra sfide e nuovi orizzonti da scoprire.

Nel box del numero 1 del tennis mondiale c’era una new entry del tutto inaspettata: ha debuttato dopo la separazione da Panichi e Badio. Non sappiamo come Jannik Sinner stia realmente vivendo la separazione da Marco Panichi e da Ulises Badio. In conferenza stampa ha cercato di minimizzare e di fare in modo che il loro allontanamento dal team non diventasse l’argomento del giorno, eppure va da sé che questo addio abbia inciso, e non poco, sugli equilibri dell’entourage. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il numero 1 del mondo, d’altra parte, è rimasto senza due figure cardine dello staff di un tennista, vale a dire il preparatore atletico e il fisioterapista, che non si rimpiazzano certo dall’oggi al domani. 🔗 Leggi su Ilveggente.it