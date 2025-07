Pista di skate | dopo i vandali taglio del nastro

giovani e gli appassionati di skate, un nuovo spazio dedicato alla libertà di espressione e divertimento. Dopo le difficoltà causate dai vandalismi, questa inaugurazione segna una rinascita per il parco del Villaggio, trasformandosi in un simbolo di comunità e speranza. Ora, la pista si prepara ad accogliere emozioni, sfide e nuove amicizie, diventando il cuore pulsante di Inzago per tutti i giovani che desiderano vivere la propria passione.

Un paio di mesi fa i vandalismi, a opera fresca di posa. Ma per la nuova pista da skate al parco del Villaggio di Inzago, episodio spiacevole alle spalle, è arrivata l’ora del taglio del nastro. Si è tenuto l’altro giorno, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei progettisti, dei realizzatori e naturalmente e di tantissimi giovani: "È un luogo fisico frutto dell’incontro fra sogno, competenze e creatività: sarà punto di incontro per i ragazzi, di Inzago e non". La realizzazione della pista è stata risultato di un impegno corale. A dare il via all’operazione un bando della Fondazione di Comunità Milano, seguito da un progetto realizzato da un giovane inzaghese, Marco Gaffi, con il supporto della cooperativa sociale Airone e naturalmente dell’amministrazione comunale "che da subito – spiega l’assessore allo sport Emma Buro, che ha seguito il progetto con la collega Sabrina Cagnardi – ha creduto nel percorso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pista di skate: dopo i vandali taglio del nastro

In questa notizia si parla di: pista - skate - taglio - nastro

INAUGURAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO Sabato 5 luglio alle ore 19.00, in occasione delle finali di pallavolo delle Lamampiadi, inaugureremo l'impianto. Il programma dell'inaugurazione dalle ore 19 è il seguente: - taglio del nastro - saluti della autorità civili Vai su Facebook

Pista di skate: dopo i vandali taglio del nastro; Inaugurato al Parco Quattro Elle lo skate park voluto dai ragazzi; Banditella, divertimento e passione: inaugurato il nuovo Skate park.

Taglio del nastro per la pista di via Paganini. Ed esplode la festa - Il Resto del Carlino - Ieri il taglio del nastro per i lavori di manutenzione alla pista di pattinaggio di via Paganini s’è rivelato una festa. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Taglio del nastro per la pista ciclopedonale che collega Narni e Terni: un altro passo verso il completamento della ciclovia del Nera - Lunga 15 chilometri, rappresenta uno dei punti cruciali per il completamento della ciclovia del Nera: dopo l'ultimazione del tratto ... Scrive corrieredellumbria.it