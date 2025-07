Tour de France 2025 diretta integrale Eurosport discovery+ Dazn TimVision Prime Video Channels

Preparati a vivere ogni pedalata, ogni emozione e ogni sorpresa del Tour de France 2025 come mai prima d’ora. Warner Bros. Discovery garantisce una copertura senza precedenti, offrendo la diretta integrale di tutte le tappe su molteplici piattaforme, dal 5 luglio a Lille. Non perderti nemmeno un istante di questa straordinaria corsa ciclistica, perché l’avventura sta per cominciare e tu puoi essere al centro di tutto.

Warner Bros. Discovery (WBD) è pronta a raccontare ogni istante del Tour de France e del Tour de France Femmes avec Zwift con una copertura senza precedenti in tutta Europa. A partire dal Grand Départ di sabato 5 luglio a Lille, ogni tappa del Tour sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1 e discovery+, disponibile anche su DAZN, Timvision e Prime Video Channels. Con. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Tour de France 2025, diretta integrale Eurosport (discovery+, Dazn, TimVision, Prime Video Channels)

In questa notizia si parla di: tour - france - discovery - diretta

Tour de France: programma tappe e diretta TV streaming - Il Tour de France 2025 si appresta a tornare con entusiasmo, offrendo tre settimane di emozioni e sfide epiche lungo le strade più affascinanti della Francia.

Ci siamo: si alza il sipario sul Tour de France con la presentazione squadre Seguila in diretta dalle 18:30 su Eurosport 1 e Discovery+ Vai su Facebook

Ci siamo: si alza il sipario sul Tour de France con la presentazione squadre Seguila in diretta dalle 18:30 su Eurosport 1 e Discovery+ #Ciclismo #TourdeFrance #TDF25 Vai su X

Estate sportiva Eurosport: Tour de France, UFC, golf, tennis e motori in diretta (anche su Discovery+); Tour de France 2025, il palinsesto di Eurosport/Discovery: diretta integrale in TV e streaming; Tour de France 2025 in tv: dove vederlo in chiaro e a pagamento. Chi sono i commentatori.

Warner Bros. Discovery presenta il Tour de France 2025: ogni tappa in diretta integrale su Eurosport 1 e discovery+ da sabato 5 luglio - In diretta integrale su Eurosport 1 da sabato 5 luglio fino all’ultimo traguardo degli Champs Elysées, il Tour de France 2025 è tutto su Discovery+, ... Da eurosport.it

Tour de France 2025: Rai e Discovery si sfidano per la diretta, mentre Pogacar e Vingegaard riaccendono la rivalità - La corsa più iconica del ciclismo mondiale, il Tour de France , torna a incantare gli appassionati a partire da domani, sabato, con una partenza da Lille che promette già emozioni. informazione.it scrive