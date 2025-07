Una casa per tutti La Civetta a disposizione di sette associazioni Per fare rete e cultura

Una nuova casa per la comunità di Quarrata: la Civetta diventa un punto di incontro tra sette associazioni locali, un luogo di cultura, socialità e dialogo intergenerazionale. Questa iniziativa trasforma l’immobile di via Corrado da Montemagno in un centro pulsante di attività, dove giovani e anziani potranno condividere esperienze, idee e progetti. La Casa delle Culture si conferma come un volano di crescita e collaborazione, pronta a scrivere nuovi capitoli di solidarietà e creatività.

I locali della Civetta a Quarrata saranno a disposizione delle attività di sette associazioni del territorio. La Casa delle culture, come è chiamato l’immobile di via Corrado da Montemagno e di proprietà del Comune, sarà quindi un polo aggregativo, sociale e culturale, dove il dialogo tra generazioni sarà il punto di partenza dei laboratori e dei progetti che verranno realizzati dalle sette associazioni che partecipano al percorso avviato dall’amministrazione comunale. Auser Quarrata, Croce Rossa Italiana Comitato di Piana Pistoiese, Filarmonica Giuseppe Verdi, cooperativa Gemma, cooperativa L’Orizzonte, Pozzo di Giacobbe e Scuola di Musica Allemanda, faranno rete per offrire un ventaglio di attività, e creare a tutti gli effetti un polo sociale e culturale capace di convogliare sotto lo stesso tetto una molteplicità di servizi prima dislocati su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una casa per tutti. La Civetta a disposizione di sette associazioni. Per fare rete e cultura

In questa notizia si parla di: sette - associazioni - casa - civetta

Una casa per tutti. La Civetta a disposizione di sette associazioni. Per fare rete e cultura; La Civetta si apre alla co-progettazione: nasce polo aggregativo e intergenerazionale per dare risposte alle fragilità.

Una casa per tutti. La Civetta a disposizione di sette associazioni. Per fare rete e cultura - I locali della Civetta a Quarrata saranno a disposizione delle attività di sette associazioni del territorio. Riporta lanazione.it

La Civetta si apre alla co-progettazione: nasce polo aggregativo e intergenerazionale per dare risposte alle fragilità - “La Civetta – Casa delle culture” diventa un polo sociale e culturale, aggregativo e intergenerazionale, frutto di un nuovo percorso che il Comune, ente proprietario dell’immobile in via Corrado da Mo ... Segnala valdinievoleoggi.it