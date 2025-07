da figline a temptation island tutte scelgono flavio ubirti

Da Figline a Temptation Island, Flavio Ubirti ha catturato l’attenzione di tutti: il suo profilo Instagram, da 7mila follower, è esploso a oltre 30mila in poche ore, mentre i social sono invasi da migliaia di post dedicati a lui. La sua presenza nel programma ha scatenato un vero e proprio fenomeno mediatico, trasformandolo in una delle figure più discusse e seguite di questa edizione. Ma cosa rende Flavio così irresistibile?

Il profilo Instagram che passa da 7mila a oltre 30mila follower in poche ore. E migliaia di post sui social network. All'improvviso la celebrità per Flabio Ubirti, 24 anni, uno dei tentatori di Temptation Island, il programma tv iniziato giovedì sera su Canale 5 dove ha catalizzato l'attenzione di quasi tre milioni e mezzo di spettatori. Tanti occhi (femminili) sono rimasti folgorati dalla bellezza del giovane tentatore originario di Figline Valdarno, calciatore e modello. È bastata una camminata sulla spiaggia, uno sguardo e poche parole per mandare in tilt le sette fidanzate del programma di Filippo Bisciglia: tutte avrebbero voluto sceglierlo ma solo una (la prima, come da regolamento) è riuscita a 'prenderselo' (anche se lui ha messo gli occhi su un'altra delle fidanzate).