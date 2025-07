L’allerta resta Normalità lontana dopo la frana

L'allerta rimane sotto controllo, ma la normalità è ancora lontana dopo le recenti frane che hanno sconvolto la zona. Nonostante l’efficienza delle procedure messe in atto, l’emergenza continua a richiedere attenzione e coordinamento tra tutte le parti coinvolte. Ieri mattina, in Prefettura, si è svolta una riunione cruciale per valutare gli interventi passati e pianificare le prossime mosse, perché la sicurezza e il ripristino totale sono ancora obiettivi da raggiungere.

Un quadro di efficienza in una situazione dove permane l’emergenza. Ieri mattina in Prefettura si è tenuta la riunione tra i diversi attori coinvolti a vario titolo in queste giornate convulse per analizzare interventi effettuati e prossime mosse nella gestione post-frana. Anzi, nel post-frane, visto che sono state ben tre distinte, quelle scese lunedì pomeriggio quasi in contemporanea a Valdisotto. Al tavolo del prefetto Anna Pavone, accanto ad Alessandro Pedrini, sindaco anche degli oltre sessanta compaesani di Tola, Aquilone e San Bartolomeo fatti sfollare, c’erano rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, di Anas, Terna, ma anche esponenti dell’amministrazione provinciale e di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’allerta resta. Normalità lontana dopo la frana

In questa notizia si parla di: frana - allerta - resta - normalità

Nuova frana nel Cadore, difficile l’accesso a Cortina Una colata di fango e detriti ha investito la SS Alemagna, rendendo critica la viabilità verso San... Vai su Facebook

L’allerta resta. Normalità lontana dopo la frana; Frana di Borca, riaperta l'Alemagna. Ma Cancia resta sospesa: evacuate sette case, dieci persone costrette a f; Maltempo, Toscana ed Emilia-Romagna verso conta danni. Ancora disagi.