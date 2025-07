Traffico è tempo di rivoluzione Questionario per il nuovo piano

un futuro più sicuro e scorrevole per tutti", il Comune ha avviato un importante questionario che coinvolge cittadini, residenti e pendolari. Con le strade già identificate come punti critici, il nuovo Piano urbano del traffico (Put) si propone di trasformare le criticità in opportunità di miglioramento, promuovendo una mobilità più sostenibile ed efficiente per la comunità.

Già individuate le strade – e di conseguenza le zone - più critiche quando si parla di viabilità, quelle su cui sarà necessario intervenire in modo mirato: via Barberinese, via Paolieri, via Tosca Fiesoli, via Allende e via Palagetta. Per questo, come confermato dal sindaco Andrea Tagliaferri e dall’assessore alla viabilità, Daniele Matteini, il Comune è al lavoro per redigere il nuovo Piano urbano del traffico (Put). E per farlo, per "costruire un piano che risponda realmente alle esigenze della comunità, migliorando la circolazione stradale, la sicurezza e la qualità della vita", l’amministrazione comunale, in questa prima fase, ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini tramite un questionario on line pensato per raccogliere opinioni, abitudini di spostamento, criticità riscontrate e suggerimenti per migliorare la mobilità urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it