I circoli Pd a Fossi e Schlein | Il nome giusto è Giani Ma il fronte resta diviso | Non parlano per tutti

In un quadro politico segnato da divisioni e ritardi, la Toscana si avvia verso una decisione cruciale: riconfermare Eugenio Giani come presidente. I circoli Pd di Firenze, tra cui Europa e altri territori, lanciano un appello unito, sottolineando che il tempo stringe e che ulteriori rinvii sarebbero un rischio. Ora piĂą che mai, il fronte democratico deve mostrarsi compatto e decisivo per affrontare le sfide future.

Tic toc, il tempo passa. Ma "non possiamo piĂą permetterci ulteriori rinvii: è necessario riconfermare la candidatura del presidente Eugenio Giani, tergiversare sarebbe pericoloso", le divisioni che ancora attraversano la destra toscana non devono essere un alibi". L’appello, all’indomani di un’assemblea aperta, è firmato da alcuni segretari dei circoli Pd di Firenze, ovvero dal circolo Europa (parecchio a sinistra), ma pure dai segretari Isolotto, San Quirico e il circolo Enrico Berlinguer-David Sassoli, è molto chiaro e a sostegno di Giani. E’ indirizzato alla segretaria nazionale Elly Schlein, ai vertici regionali (citofonare Emiliano Fossi) e a quelli fiorentini (Monica Marini e Andrea Ceccarelli). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I circoli Pd a Fossi e Schlein: "Il nome giusto è Giani". Ma il fronte resta diviso: "Non parlano per tutti"

