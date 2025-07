Meloni e il cinema | Sistema distorto Aperti dieci fascicoli su film sospetti

L’universo del cinema italiano si trova al centro di un vortice di sospetti e polemiche, con Meloni e il sistema che sembrano attraversare un tunnel oscuro. Dieci fascicoli aperti su film sospetti sollevano interrogativi inquietanti, tra scandali di soldi pubblici e storie di delitti. Un caso emblematico è quello del film fantasma di Kaufmann, che ha acceso i riflettori su un sistema distorto e poco trasparente.

di Antonio Troise ROMA A sollevare il caso era stato l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ora si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Soprattutto dopo il caso del film fantasma di Kaufmann, il finto regista a cui fu concesso un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione del film 'Stelle della Notte', mai realizzato, e oggi nei guai per il duplice delitto di Villa Pamphili, in cui sono morte sua moglie e la bambina. Una brutta storia che getta un'ombra su un settore che da mesi è nella bufera. Sangiuliano ha anche raccontato che, qualche giorno fa, ha ricevuto una telefonata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.