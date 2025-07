Una città a misura di under 30 | Ecco il laboratorio delle idee i giovani immaginano il futuro

Benvenuti a Ferrara 100, il laboratorio delle idee dove i giovani under 30 sono protagonisti nel plasmare il futuro della città. Cento talenti provenienti da tutta Italia si riuniscono per condividere sogni, progetti e soluzioni innovative, rendendo Ferrara una città a misura di giovani, inclusiva, dinamica e sostenibile. È qui che nasce il cambiamento: lascia che le loro voci ispirino nuove possibilità per tutti noi.

Cento giovani under 30 provenienti da tutte le regioni italiane. Sono loro i protagonisti di “ Ferrara 100 ”, l’evento nazionale in corso a Ferrara fino a domenica, promosso dal Comune di Ferrara e dal Laboratorio Aperto di Ferrara, in collaborazione con Generazione T. I giovani partecipanti saranno invitati a contribuire con idee, visioni e proposte per immaginare insieme una città più inclusiva, dinamica e sostenibile per le nuove generazioni. L’obiettivo del progetto è infatti quello di ripensare Ferrara come la prima città italiana davvero a misura di under 30, attraverso tre giorni di laboratori tematici, momenti di confronto, incontri e attività collaborative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una città a misura di under 30: "Ecco il laboratorio delle idee, i giovani immaginano il futuro"

