ha messo nella sua vita tutti i colori del mondo

Barbara Zin ha dipinto la sua vita con tutti i colori del mondo, ma il dolore per la perdita di Omar, tragicamente scomparso in Romania, sembra insopportabile. Le parole le tremano, preferirebbe il silenzio, sperando di trovare un conforto che forse solo il ricordo di un uomo appassionato e pieno di vita può offrire. Omar ha vissuto intensamente, tra voli, motori e avventure, e chissà quanto ancora avrebbe desiderato esplorare...

Il dolore è troppo grande per Barbara Zin (nella foto), sorella di Omar Zin, il motociclista di 49 anni morto tragicamente in Romania, aggredito da un' orsa. Le parole escono a fatica, preferirebbe il silenzio, a portare un po' di conforto, se questo è possibile, una convinzione, per Barbara il fratello ha vissuto una vita piena, scandita dal lavoro in aeroporto e da due passioni la moto e i viaggi. E chissĂ quanto avrebbe viaggiato ancora per raccontare le sue esperienze con le foto e i video sulla pagina social. "Era un viaggiatore, non un turista – racconta Barbara, cercando di farsi forza e di vincere la commozione –.

