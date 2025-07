Volta che successo Playground da magia | via Andreini è piena E in campo ci si diverte

La quarta edizione del torneo 4x4 alla Volta Playground di via Andreini 232 ha celebrato un successo memorabile, con il campetto pieno e un pubblico entusiasta che ha vissuto quattro giorni all'insegna di musica, animazione e puro divertimento. Un evento che ha saputo coinvolgere grandi e piccoli, regalando emozioni e adrenalina, culminando in una serata di grande spettacolo giovedì. E questa vittoria di pubblico promette già nuove emozioni per l'edizione futura.

È andata in archivio con un grande successo di pubblico la quarta edizione del torneo 4x4 della Volta Playground. Musica, animazione, divertimento e la solita grande cornice di spettatori che ha assiepato il campetto di via Andreini da lunedì per tutti i quattro giorni di partite, particolarmente nella serata di giovedì con gli appassionati incollati attorno al campetto fino a tarda notte per assistere alle giocate dei campioni e campionesse nelle finali. Per dovere di cronaca sportiva, giusto ricordare che il successo finale nel torneo maschile è andato alla formazione denominata I Lievitati di Ubi formata da Nunzio Corcelli, Alex Ranuzzi (alla sua quarta vittoria di fila del torneo), Marco Morara, Francesco Magagnoli e Alessandro Alberti, che ha superato in finale Simone nel Cuore con il punteggio di 51-23, mentre in quelle femminile ad aggiudicarsi il titolo sono state le ragazze de Le Capricciose di 45, con Federica Franceschelli, Rachele Porcu, Maria Cristina Babini, Silvia Bernabè, Elena Ciuffoli che hanno sconfitto le Armani Comio per 43-18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volta, che successo. Playground da magia: via Andreini è piena. E in campo ci si diverte

